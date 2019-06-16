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رقم الخبر: 255728 تاريخ النشر: حزيران 16, 2019 الوقت: 08:41 الاقسام: سياسة  
وزير الإتصالات: تم التخطيط لمواجهة ضغوط العدو في مجال الإقتصاد الإفتراضي

وزير الإتصالات: تم التخطيط لمواجهة ضغوط العدو في مجال الإقتصاد الإفتراضي

أكد وزير الإتصالات وتقنية المعلومات "محمد جواد آذري جهرمي"، ان إيران إتخذت الإجراءات والبرامج اللازمة لمواجهة ضغوط العدو المحتملة على صعيد الإقتصاد الإفتراضي.

وأضاف آذري جهرمي في تصريح للمراسلين اليوم السبت، على هامش زيارته التفقدية لمنطقة "بيام البرز" الإقتصادية الخاصة، "ان العدو وبطبيعة الحال، قد بدأ تحركاته منذ فترة طويلة لممارسة الضغوط في هذا الجانب".

وتابع، ان مواقع تقديم البرمجيات الالكترونية، قد وضعت العديد من القيود على الشركات الإيرانية ولم يدخروا جهدا لتضييق الخناق على إيران على صعيد الفضاء الإفتراضي؛ مؤكدا انه على الرغم من كافة هذه الضغوط، لا نشاطات الوزارة ولا الشركات الإيرانية الناشئة لم تتأثر بهذا القيود.

وأكد، ان أعداء الشعب الإيراني لا يطيقون رؤية تقدمنا وإزدهارنا ولهذا فانهم يحاولون دوما عرقلة مسار حركتنا التقدمية ووضع العقبات أمامنا، ولكن على الرغم من كافة هذه المحاولات، ان البلاد لم تشهد أي تراجع في مجال تنمية الفضاء الإفتراضي وتواصل المضي قدما نحو الأمام في هذا المسار.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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