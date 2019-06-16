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رقم الخبر: 255724 تاريخ النشر: حزيران 16, 2019 الوقت: 08:28 الاقسام: سياسة  
ظريف: الدبلوماسية الايرانية الفاعلة مستمرة

ظريف: الدبلوماسية الايرانية الفاعلة مستمرة

اكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف ان "الدبلوماسية الايرانية الفاعلة مستمرة".

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر، كتب ظريف : لقد عُقدت لقاءات مميزة بين رئيس الجمهورية حسن روحاني مع رئيسي جمهورية طاجيكستان وتركيا و(امير) قطر في دوشنبة، فضلا عن المحادثات البناءة مع رئيس الجمهورية والرئيس التنفيذي في افغانستان.

واكد وزير الخارجية في تغريدته: انا ايضا اجريت لقاء مفيدا مع وزير الخارجية الهندي الجديد.

يذكر ان القمة الخامسة لرؤساء منظمة سيكا عقدت اليوم السبت بحضور رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني في دوشنبة.

والتقى الرئيس روحاني على هامش هذه القمة بنظيره التركي والامير القطري.

وكان الرئيس الايراني قد توجه الخميس الماضي ( 13 حزيران / يونيو الحالي) الى قرغيزيا وطاجيكستان للمشاركة في قمتي شنغهاي وسيكا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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