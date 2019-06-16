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رقم الخبر: 255721 تاريخ النشر: حزيران 15, 2019 الوقت: 20:13 الاقسام: رياضة  
ايران تتوج بلقب بطولة آسيا لكرة الطائرة جلوس

ايران تتوج بلقب بطولة آسيا لكرة الطائرة جلوس

توجت ايران بلقب بطولة آسيا لكرة الطائرة جلوس 2019 بعد فوزها في المباراة النهائية على الصين 3-صفر.

وفازت منتخب ايران في المباراة النهائية بكل اقتدار بثلاثة اشواط دون رد (25-21، 25-7 و28 -26) ليحتفظ باللقب الآسيوي للمرة الثانية على التوالي.
وكانت ايران قد فازت في مبارياتها الست السابقة بنفس النتيجة 3-صفر على كل من كمبوديا، تايلند، الصين، كازاخستان، اليابان وكوريا الجنوبية.
وكانت منافسات بطولة آسيا واقيانوسيا لكرة الطائرة جلوس 2019 اقيمت في تايلند بمشاركة 7 فرق في بانكوك عاصمة تايلند.
يذكر ان ايران كانت حجزت بطاقة التأهل الى دورة بارالمبياد طوكيو 2020 بعد ان فازت بلقب بطولة العالم 2018 التي اقيمت في هولندا.

 
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