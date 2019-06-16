وفازت منتخب ايران في المباراة النهائية بكل اقتدار بثلاثة اشواط دون رد (25-21، 25-7 و28 -26) ليحتفظ باللقب الآسيوي للمرة الثانية على التوالي.

وكانت ايران قد فازت في مبارياتها الست السابقة بنفس النتيجة 3-صفر على كل من كمبوديا، تايلند، الصين، كازاخستان، اليابان وكوريا الجنوبية.

وكانت منافسات بطولة آسيا واقيانوسيا لكرة الطائرة جلوس 2019 اقيمت في تايلند بمشاركة 7 فرق في بانكوك عاصمة تايلند.

يذكر ان ايران كانت حجزت بطاقة التأهل الى دورة بارالمبياد طوكيو 2020 بعد ان فازت بلقب بطولة العالم 2018 التي اقيمت في هولندا.