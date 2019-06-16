وشملت جولة روحاني، التي بدأها الخميس الماضي، قرغيزيا حيث شارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في نسختها الـ 19 وألقى كلمة فيها وعقد اجتماعات مع نظرائه الروسي والصيني والافغاني للتباحث حول العلاقات الثنائية والشؤون الاقليمية والدولية المهمة.

وفي اختتام قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكك توجّه روحاني الى العاصمة الطاجيكية دوشنبه للمشاركة في مؤتمر التعاون وبناء الثقة في آسيا (سیکا) بنسخته الخامسة الذي انعقد واختتم اعماله اليوم السبت والقى كلمة أمام المؤتمر وعقد اجتماعات مع نظيريه التركي والطاجيكي وأمير دولة قطر وتباحث معهم حول العلاقات الثنائية والشؤون الاقيمية والدولية ذات الاهمية.