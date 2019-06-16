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رقم الخبر: 255719 تاريخ النشر: حزيران 15, 2019 الوقت: 20:08 الاقسام: محليات  
شميت ومساعد وزير الخارجية الايراني الخاص يؤكدان ضرورة حل الازمة اليمنية سياسياً

شميت ومساعد وزير الخارجية الايراني الخاص يؤكدان ضرورة حل الازمة اليمنية سياسياً

أكد مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية الخاصة، ونائبة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، ضرورة حل الازمة اليمنية عبر الحل السياسي، لافتين الى استمرار المشاورات بين ايران والاتحد الاوروبي للمساعدة على حل مشكلة الشعب اليمني.

وفي إطار زيارتها الى طهران، التقت هيلغا شميت، نائبة مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، يوم السبت، مع علي اصغر خاجي مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية الخاصة.
وخلال هذا اللقاء، وضمن الاشارة الى اتفاق ستوكهولم بين الاطراف اليمنية، ومع الاخذ بعين الاعتبار الوضع الانساني الكارثي في اليمن، تم التأكيد من قبل الجانبين على تنفيذ بنود هذا الاتفاق بأسرع ما يمكن من اجل المضي قدما بالعملية السياسية وتسوية الازمة في هذا البلد من خلال اللجواء الى الحل السياسي.
ومن المحاور الاخرى التي أكد عليها الجانبان، استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والاتحاد الاوروبي للمساعدة على حل مشكلة الشعب اليمني.
وفي وقت سابق من يوم السبت، التقت شميت مع عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية، وبحثت معه بشأن آخر اوضاع الاتفاق النووي في ضوء القرار الاخير للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني، واجراءات وبرامج الجانب الاوروبي لتنفيذ التزاماته ضمن الاتفاق، فضلا عن آخر المستجدات الاقليمية والدولية.

 
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