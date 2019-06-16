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رقم الخبر: 255718 تاريخ النشر: حزيران 15, 2019 الوقت: 20:05 الاقسام: محليات  
ظريف ونظيره الهندي يبحثان حول التطورات في المنطقة

ظريف ونظيره الهندي يبحثان حول التطورات في المنطقة

تباحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره الهندي سوبرامانیام جایشانکا في العاصمة الطاجيكية دوشنبه اليوم السبت حول التطورات الجارية في المنطقة.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب سوبرامانیام جایشانکا ونشر صورا اليوم السبت عن اجتماعه بنظيره الايراني ظريف على هامش مؤتمر التعاون وبناء الثقة في آسيا (سیکا) في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، أنه اجتمع مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وتباحث معه حول التطورات الجارية في المنطقة.
يشار الى ان سوبرامانیام جایشانکا تولى منصب وزير الخارجية الهندي منذ 30 ايار/ مايو خلفا لسوشما سواراج.
وكان ظريف قد عقد اجتماعا مع سواراج في نيودلهي 14 مايو/ ايار الماضي كما زار ظريف الهند خلال العام الماضي لمدة 3 ايام.

 
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