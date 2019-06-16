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رقم الخبر: 255713 تاريخ النشر: حزيران 15, 2019 الوقت: 19:22 الاقسام: عربيات  
المغرب.. مواطنة ألمانية تتعرض للطعن في طنجة

المغرب.. مواطنة ألمانية تتعرض للطعن في طنجة

قال موقع "هسبريس" المغربي، الجمعة، إن الشرطة المغربية في مدينة طنجة (شمالي المملكة) استنفرت لاعتقال مشتبه به إثر حادث طعن مواطنة ألمانية.

وبدأت الشرطة القضائية في مدينة طنجة بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل توقيف شخص اعتدى جسديا بواسطة سلاح أبيض على مواطنة ألمانية تناهز من العمر حوالي خمسين سنة.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن بأنه وبحسب المعلومات الأولية للبحث بالإضافة إلى إفادات أحد الشهود في مسرح الجريمة، فإن المتورط في هذا الاعتداء يشتبه في كونه على معرفة سابقة بالضحية.

وأكدت في بيانها أن الأبحاث والتحريات المكثفة تتواصل لتوقيف المتورط في القضية، والكشف عن خلفيات ودوافع ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية.

كما أشارت إلى أن المواطنة الألمانية تتمتع بالرعاية الطبية في المستشفى وتتلقى العلاجات الضرورية.

 

 
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مصدر الخبر: الرباط ـ وكالات
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