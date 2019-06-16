يجري الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، زيارة الأحد، إلى السودان، للقاء رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، وعدد من قيادات قوى الحرية والتعبير وممثلي الحركات السياسية.

وذكر بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، محمود عفيفي، السبت، أنه "من المقرر أن يقوم الأمين العام بزيارة هامة إلى السودان يوم الأحد 16 يونيو/ حزيران".

وأوضح البيان أنه "من المنتظر أن يلتقي أبو الغيط خلال الزيارة بكل من الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وكذا مع عدد من قيادات إعلان قوى الحرية والتغيير وممثلي القوى والحركات السياسية".

من جانب آخر كَشف رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة السودانية الفريق أول هاشم عبد المطلب، أن المجموعة التي قامت "بالمحاولة الانقلابية" كانت محدودة وتمّ التحفظ عليها، ووصف ما حدث بأنها محاولة لم تَرتق للعملية الانقلابية.

وأشار عبد المطلب خلال لقاء مع الصحفيين بإذاعة القوات المسلحة الجمعة، لوجود اتجاهات وأيديولوجيات تقف وراء هذه المجموعة، مؤكدا أنه "لا نية للجنة الأمنية أو القوات المسلحة لإخراج قوات الدعم السريع من الخرطوم باعتبارها قوات قومية".

وأوضح أن المجلس العسكري ينظر لأمر محاكمة رموز النظام السابق باعتبارها واحدة من أهداف التغيير التي تحقق شعار السلام والحرية والعدالة.