انفجرت قنبلتان في العاصمة الصومالية مقديشو، السبت، ما أسفر عن إصابة شخص واحد على الأقل.

وأفادت مواقع محلية صومالية بأن "الانفجار الأول ضرب منطقة سيادكا، القريبة من مجلس النواب، والثاني كان بالقرب من حاجز أمني".

ونقلت عن شهود عيان القول إن "الانفجار الثاني وقع بعد أن أوقفت قوات الأمن سيارة محملة بالمتفجرات، وأسفر الانفجار عن إصابة السائق، الذي تم توقيفه لاحقا".

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين حركة "الشباب"، التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة"، وقوات الحكومة المركزية في الصومال.

من جهة اخرى أقدمت مجموعة من المسلحين على إعدام 9 مدنيين وسط الصومال، حسب ما أفاد به أحد وجهاء مدينة جالكعيو.

وصرح محمد يوسف أحد أعيان المدينة للأناضول، بأن "مسلحين يشتبه بأنهم من رجال الأمن اعتقلوا 9 أشخاص في المدينة واقتادوهم إلى خارجها، قبل أن يتم إعدامهم بشكل جماعي ما أثار غضب الأهالي".

وأضاف أن الحادثة وقعت ليلة الجمعة جنوب مدينة جالكعيو، وسط الصومال، فيما أكدت مصادر صحفية أن القتلى ينتمون لقبيلة دغل ومرفيلي القاطنة في إقليم جنوب غرب البلاد.

يذكر أن عنصرا من الأجهزة الاستخباراتية الصومالية، يدعى علي تهليل، قتل قبل الحادثة بينما كان في مقهى شعبي وسط المدينة.