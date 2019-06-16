  • الأحد ١٢ شوال ١٤٤٠
  • الأحد , يونيو 16, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 255709 تاريخ النشر: حزيران 15, 2019 الوقت: 19:23 الاقسام: عربيات  
سقوط قذائف على قاعدة أمريكية في العراق

سقوط قذائف على قاعدة أمريكية في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، السبت، عن سقوط قذائف هاون على قاعدة جوية، بمحافظة صلاح الدين، شمال العاصمة بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن بيان للخلية جاء فيه: أن ثلاث قذائف هاون، سقطت على قاعدة بلد الجوية "تبعد 64 كلم شمال بغداد".

وأضافت الخلية، أن القذائف، أسفرت عن نشوب حرائق في الحشائش، مؤكدة إخماد النيران دون أية أضرار بشرية.

الجدير بالذكر، أن قاعدة بلد الجوية، تتواجد بها القوات الأمريكية ومستشارين التحالف الدولي ، بمحافظة صلاح الدين، وهي من القواعد الاستراتيجية المهمة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: بغداد/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 7/2016 sec