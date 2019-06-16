أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، السبت، عن سقوط قذائف هاون على قاعدة جوية، بمحافظة صلاح الدين، شمال العاصمة بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن بيان للخلية جاء فيه: أن ثلاث قذائف هاون، سقطت على قاعدة بلد الجوية "تبعد 64 كلم شمال بغداد".

وأضافت الخلية، أن القذائف، أسفرت عن نشوب حرائق في الحشائش، مؤكدة إخماد النيران دون أية أضرار بشرية.

الجدير بالذكر، أن قاعدة بلد الجوية، تتواجد بها القوات الأمريكية ومستشارين التحالف الدولي ، بمحافظة صلاح الدين، وهي من القواعد الاستراتيجية المهمة.