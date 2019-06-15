هونغ كونغ تبحث تعليق مشروع قانون تسليم المتهمين للصين

قالت وسائل الإعلام في هونغ كونغ يوم السبت: إن الحكومة ستعلق قانونا مقترحا بشأن تسليم المتهمين إلى الصين أدى إلى غضب واسع النطاق واحتجاجات عنيفة مع اعتزام كاري لام الرئيس التنفيذية لهونغ كونغ التحدث إلى الصحفيين في وقت لاحق يوم السبت.

وبدأ التأييد لمشروع قانون التسليم يتراجع يوم الجمعة مع حث العديد من الساسة المؤيدين للصين ومستشار كبير للام على ضرورة تأجيل مناقشة مشروع القانون في الوقت الحالي.

وأثار مشروع القانون الذي سيشمل سكان هونغ كونغ والأجانب والصينيين الذين يعيشون فيها أو يسافرون عبرها مخاوف من أنه قد يهدّد سيادة القانون التي تعزز وضع هونغ كونغ كمركز مالي دولي.

ونظم مئات الآلاف مسيرات عبر هونغ كونغ الأحد الماضي احتجاجا على مشروع القانون وقامت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في مواجهة مظاهرات في الشوارع خلال الأسبوع الماضي مما أغرق هونغ كونغ في حالة من الاضطراب وأدى إلى ضغوط قوية على لام. ومن المقرر تنظيم احتجاج آخر يوم الأحد.

وذكرت محطة آي كيبل وصحيفتا ساوث تشاينا مورننج بوست وسينغ تاو أنه سيتم تعليق مشروع القانون يوم السبت. وقالت محطتا تي.في.بي وآي كيبل إن لام ستعقد مؤتمرا صحفيا بعد ظهر يوم السبت.