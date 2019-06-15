أعلن مساعد وزير جهاد الزراعة الايراني في شؤون تنمية الإدارة والموارد، أمس السبت، ان ايران تنتج أكثر من 90 بالمائة من حاجتها من اللحوم، وستحقق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال بعد 10 أعوام.

وفي حديثه لمراسل وكالة أنباء فارس، قال محمد رضا طلائي: ان أكثر من 90 بالمائة من حاجة البلاد يتم إنتاجها في الداخل، وسيتم إنتاج الـ10 بالمائة المتبقية خلال السنوات العشر القادمة، وسيتم إنهاء اعتماد البلاد على اللحوم الأجنبية تماماً. وأضاف: ان الأمن الغذائي موضوع هام وحياتي، حيث يحمل المزارعون هذا الأمر الجسيم على عاتقهم؛ مبيناً ان ايران حققت هذا العام وكما في السنوات الثلاث الماضية، الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح، والأرضية مهيأة للتخزين والتصدير، نظراً للانتاج الوفير.