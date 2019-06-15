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رقم الخبر: 255704 تاريخ النشر: حزيران 15, 2019 الوقت: 17:42 الاقسام: اقتصاد  
إيران تنتج 90% من حاجتها من اللحوم وتحقق الإكتفاء الذاتي

إيران تنتج 90% من حاجتها من اللحوم وتحقق الإكتفاء الذاتي

أعلن مساعد وزير جهاد الزراعة الايراني في شؤون تنمية الإدارة والموارد، أمس السبت، ان ايران تنتج أكثر من 90 بالمائة من حاجتها من اللحوم، وستحقق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال بعد 10 أعوام.

وفي حديثه لمراسل وكالة أنباء فارس، قال محمد رضا طلائي: ان أكثر من 90 بالمائة من حاجة البلاد يتم إنتاجها في الداخل، وسيتم إنتاج الـ10 بالمائة المتبقية خلال السنوات العشر القادمة، وسيتم إنهاء اعتماد البلاد على اللحوم الأجنبية تماماً. وأضاف: ان الأمن الغذائي موضوع هام وحياتي، حيث يحمل المزارعون هذا الأمر الجسيم على عاتقهم؛ مبيناً ان ايران حققت هذا العام وكما في السنوات الثلاث الماضية، الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح، والأرضية مهيأة للتخزين والتصدير، نظراً للانتاج الوفير.

 
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