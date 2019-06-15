أعلن سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في موسكو، مهدي سنائي، ان أعمال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وروسيا ستنطلق يوم غد الأحد في طهران بمشاركة وفد تجاري روسي كبير.

وقال السفير سنائي، غداً الأحد، في تغريدة على موقع (تويتر): "في ظل الضغوط والتهديدات، لا تزال العلاقات الايرانية-الروسية حيوية وتنمو بسرعة". وأضاف: "يعقد خلال الأسبوع الجاري ملتقى تعاون ايران وشمال القوقاز، واجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بحضور وزيرين روسيين ووفد تجاري روسي يضم أكثر من 200 شخص باستضافة وزير الطاقة باعتباره رئيس هذه اللجنة في طهران واصفهان".

يذكر أن وزير الطاقة الايراني رضا أردكانيان، ونظيره الروسي ألكساندر نوفاك، سيترأسان اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتنطلق يوم الأحد أعمال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين ايران وروسيا، والملتقى التجاري الثاني بين ايران وشمال القوقاز، وتستمر لمدة ثلاثة أيام في طهران واصفهان، ويشارك فيها مسؤولون وناشطون من القطاعين الخاص والحكومي في البلدين.

ويحضر مراسم افتتاح الملتقى الثاني التجاري والتاريخي والثقافي والعلمي بين ايران وشمال القوقاز الذي ينطلق صباح غد، وزير الطاقة الايراني رضا أردكانيان، ووزير شمال القوقاز الروسي تشباتاريف. كما تعقد اليوم بطهران الدورة الخامسة عشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين ايران وروسيا.

ويعقد كذلك صباح يوم الاثنين اجتماع مجموعة العمل الثالثة للتعاون الإقليمي بحضور وزير الطاقة الايراني ووزير شمال القوقاز في روسيا. ويحضر هذا الاجتماع مساعد رئيس الوزراء بجمهورية داغستان وثمانية وزراء في الجمهوريات الروسية (وزراء الاقتصاد في جمهوريات أوستيا الشمالية، قرتشاي تشركسيا، قبردين بلقاريا، تشواش، ستافروبل، آستاراخان، أوليانفسك، وأورلفسك).

وتقام مراسم اختتام الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين ايران وروسيا صباح يوم الثلاثاء في مدينة اصفهان (وسط) بحضور وزيري الطاقة الايراني والروسي.