تأهل منتخب شباب العراق بكرة الصالات الى الدور ربع النهائي من منافسات البطولة الآسيوية الجارية في تبريز الايرانية، بعد فوز اندونيسيا على تايوان اليوم السبت 15/6/2019، ضمن منافسات الجولة الثانية لفرق المجموعة الرابعة.

وذكر المنسق الاعلامي للمنتخب عدي صبار في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن"اندونيسيا تغلبت اليوم السبت على تايوان بنتيجة 6-3 في اللقاء الذي جرى لحساب الجولة الثانية من منافسات فرق المجموعة الرابعة بالبطولة التي تضم منتخب العراق ايضا والذي فاز امس الجمعة على تايوان".

واضاف، انه "بذلك تأهل منتخب شباب العراق رسميا إلى دور ربع النهائي، ومباراة غدا أمام اندونيسيا ستكون لتحديد بطل المجموعة والوصيف".

يشار الى ان البطولة كانت قد قسمت الفرق الـ 12 الى اربعة مجاميع يتأهل الى الدور الربع النهائي بطل ووصيف المجموعة.