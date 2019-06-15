سيشارك الإيطالي فابيو فونيني لأول مرة في كأس رود ليفر للتنس للعام الحالي بعد اختياره ضمن تشكيلة فريق أوروبا بقيادة بيورن بورج إلى جوار رفائيل نادال وروجر فيدرر ودومينيك تيم والكسندر زفيريف يوم الجمعة.

وستقام النسخة الثالثة من المواجهة أمام فريق العالم في جنيف في سبتمبر أيلول المقبل. وفاز فريق أوروبا بأول نسختين في براج عام 2017 وشيكاجو العام الماضي.

ويضم فريق أوروبا أفضل لاعبي التنس في القارة في مواجهة فريق العالم في بطولة تقام للمرة الثالثة. وكان نادال وفيدرر أيضا ضمن فريق أوروبا في النسخة الأولى من البطولة في 2017.

وستقام بطولة العام الحالي على ملعب بالإكسبو في جنيف الذي يسع 17 ألف متفرج.

وقال فونيني في بيان ”متحمس للغاية للمشاركة في كأس ليفر في سبتمبر. المشاركة كجزء من فريق أمر مميز في التنس حيث اعتدنا على المواجهات الفردية.

”أتطلع للمنافسة إلى جوار العديد من اللاعبين الكبار في فريق أوروبا“.

وشارك فيدرر، أحد مؤسسي فكرة الفريق في منافسات التنس والذي سيحظى بدعم كامل من اتحاد لاعبي التنس المحترفين هذا العام لأول مرة، مع زفيريف في كافة منافسات البطولة بينما غاب الإسباني نادال عن نسخة العام الماضي للإصابة.

وغاب تيم، الذي خسر أمام نادال في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة يوم الأحد الماضي، عن النسخة الماضية أيضا لكن الأسطورة السويدي بورج سعيد بعودته.