سلطت الصحافة الأوروبية الضوء على الراتب الذي سوف يتقاضاه إدين هازارد النجم البلجيكي الكبير بعد انضمامه رسمياً إلى صفوف ريال مدريد الإسباني وتقديمه إلى الجماهير أمس.

وتحقق حلم اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً أخيراً في التوقيع للنادي الملكي ليكون حجر الأساس للمشروع الجديد مع المدير الفني الفرنسي الكفء زين الدين زيدان.



صحيفة ذا صن البريطانية نشرت التفاصيل المادية في عقد نجم ليل الفرنسي الأسبق مع الميرينجي، والذي سوف يتقاضى على إثره 20.8 مليون جنيه إسترليني سنوياً، ليكون واحداً من أصحاب أعلى الرواتب في العالم في الوقت الراهن.



وقامت الصحيفة الشهيرة بحساب الراتب السنوي، الأسبوعي، اليومي، كل ساعة وكل دقيقة لهازارد وعلقت “إدين هازارد حقاً يعيش حلمه”.