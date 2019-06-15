قُتل 22 من مُسلحي حركة طالبان، في عمليات منفصلة نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في وسط وجنوب أفغانستان.

وذكرت مصادر عسكرية، فى تصريح أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن القوات الخاصة الأفغانية نفذت عملية لها في إقليم غازني، مما أسفر عن مقتل 4 مُسلحين من طالبان، واعتقال إثنين آخرين، إلى جانب تدمير 8 من العبوات الناسفة، وإثنين من الألغام الأرضية.

في الوقت نفسه، شنت القوات الأفغانية سلسلة من الغارات الجوية على الإقليم نفسه، أسفرت عن مقتل 11 مُسلحا من طالبان، من جانبها، لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها حركة طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.

ويعتبر إقليم غازني واحدًا من أكثر الأقاليم، التي تنشط فيها عناصر حركة طالبان المُسلحة، حيث تنفذ العديد من الهجمات التي تستهدف المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد.

ولقي 7 من مسلحي طالبان مصرعهم، في عمليات نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في إقليمي لوجار وقندهار وسط وجنوب أفغانستان.

وقال مسؤولون عسكريون، في تصريح نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، اليوم، السبت،: إن القوات الخاصة الأفغانية نفذت عملية في حي محمد آغا بإقليم لوجار، أسفرت عن مقتل 3 من مُسلحي طالبان، فيما قتل 4 آخرون وتم تدمير 4 عبوات ناسفة في عملية مماثلة بإقليم قندهار جنوبي البلاد.

كما أحبطت قوات الأمن الأفغانية، هجوما شنه مسلحون تابعون لحركة (طالبان) في ضواحي مدينة (فرح) الواقعة غربي البلاد.

ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم، السبت، عن محب الله محب المتحدث باسم شرطة إقليم (فرح) قوله "إن العشرات من مقاتلي طالبان شنوا الهجوم على مركز تابع لقوات الأمن في المدينة، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين جراء الاشتباكات التي أسفرت أيضا عن مقتل ثلاثة مسلحين وإصابة ثلاثة آخرين.