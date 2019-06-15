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رقم الخبر: 255691
تاريخ النشر: حزيران 15, 2019
الوقت: 17:26
الاقسام: سياسة
الهجوم اليمني بصاروخ كروز على مطار أبها السعودي
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