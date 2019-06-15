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رقم الخبر: 255689 تاريخ النشر: حزيران 15, 2019 الوقت: 15:30 الاقسام: سياسة  
العميد وحيدي: قادرون على تصنيع منظومة صاروخية اقوى من "اس 300"

العميد وحيدي: قادرون على تصنيع منظومة صاروخية اقوى من "اس 300"

اعلن وزير الدفاع الايراني السابق العميد احمد وحيدي بان ايران قادرة من الناحية التقنية على تصنيع منظومة صاروخية للدفاع الجوي اقوى بمراحل من "اس 300" الروسية.

وقال العميد وحيدي في حوار خاص اجرته معه وكالة انباء "فارس" انه حينما كنا نريد شراء منظومة "اس 300" من روسيا، لم يزودنا الروس بها في ذلك الحين، وبناء عليه فقد امرنا قائد الثورة الاسلامية بجملة واحدة هي "اصنعوها بانفسكم" وكانت تلك العبارة هي الانطلاقة في وزارة الدفاع.

واضاف، انني اعلن اليوم بان الجمهورية الاسلامية الايرانية قادرة اليوم من الناحية التقنية على تصنيع منظومة صاروخية اقوى بمراحل من المنظومة "اس 300" الروسية.

واشار العميد وحيدي كذلك الى انه سيتم قريبا تدشين طائرة تدريب عسكرية جديدة من قبل وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية، موضحا بان هذا الامر تحقق بناء على طلب من سماحة القائد ومتابعته الحثيثة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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