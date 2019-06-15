حيث فاز في المباراة النهائية امام المنتخب الياباني بثلاثة اشواط للاشئ، (25 – 21، 25 – 7، 28 – 26)، واستطاع تلاميذ "هادي رضائي" من الفوز في جميع المباريات بنتيجة كاسحة الا وهي ثلاثة صفر، ومما يلاحظ ان ايران لم تخسر حتى شوط واحد في هذه البطولة.

وقد شارك في هذه البطولة 7 منتخبات هي: (كامبوج – تايلند – الصين - كازاخستان – اليابان – كوريالجنوبية بالاضافة الى ايران).

ومثل منتخب ايران في هذه البطولة (داود علي بوريان – صادق بيكدلي – مهدي بابادي – مرتضى مهرزاد – مجيد لشكري – رمضان صالحي – امير كفشدار – مرتضى رمضاني – ميثم حاجي بابائي – محمد نعمتي – ميثم عليبور – حسين كلستاني).