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رقم الخبر: 255679 تاريخ النشر: حزيران 15, 2019 الوقت: 15:04 الاقسام: رياضة  
ايران تحرز بطولة آسيا – اقيانوسيا بالكرة الطائرة "جلوس" بأقتدار
بأكتساحها جميع الفرق المشاركة ..

ايران تحرز بطولة آسيا – اقيانوسيا بالكرة الطائرة "جلوس" بأقتدار

حقق منتخب ايران بالكرة الطائرة "جلوس" بطولة آسيا – اقيانوسيا بكل قوة وأقتدار، حيث اكتسح جميع المنتخبات المشاركة بثلاثية نظيفة.

حيث فاز في المباراة النهائية امام المنتخب الياباني بثلاثة اشواط للاشئ، (25 – 21، 25 – 7، 28 – 26)، واستطاع تلاميذ "هادي رضائي" من الفوز في جميع المباريات بنتيجة كاسحة الا وهي ثلاثة صفر، ومما يلاحظ ان ايران لم تخسر حتى شوط واحد في هذه البطولة.

وقد شارك في هذه البطولة 7 منتخبات هي: (كامبوج – تايلند – الصين - كازاخستان – اليابان – كوريالجنوبية بالاضافة الى ايران).

ومثل منتخب ايران في هذه البطولة (داود علي بوريان – صادق بيكدلي – مهدي بابادي – مرتضى مهرزاد – مجيد لشكري – رمضان صالحي – امير كفشدار – مرتضى رمضاني – ميثم حاجي بابائي – محمد نعمتي – ميثم عليبور – حسين كلستاني).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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