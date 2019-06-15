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رقم الخبر: 255678 تاريخ النشر: حزيران 15, 2019 الوقت: 15:31 الاقسام: ثقافة وفن  
الأوركسترا الوطنية الإيرانية تعزف بذكرى الراحل مشايخي

الأوركسترا الوطنية الإيرانية تعزف بذكرى الراحل مشايخي

تعزف الأوركسترا الوطنية الإيرانية بقيادة نادر مشايخي نجل الراحل الممثل القدير جمشيد مشايخي مقطوعات بذكرى والده.

وأعلنت العلاقات العامة والدولية بـ«منظمة رودكي» أن الأوركسترا الوطنية الإيرانية سوف تشارك في مراسم تكريم الممثل الإيراني الراحل جمشيد مشايخي والتي من المزمع أن تقام في العاصمة الإيرانية طهران.

وتأتي المراسم في إطار مجموعة برامج «حكاية عن حياة أستاذ» التي تقيمها أكاديمية الفن الإيرانية، حيث ستقام ليلة الراحل جمشيد مشايخي یوم الأثنين المقبل 17 يونيو.

وسيشارك عدد من كبار الفنانين بلكلمات في المراسم، كما سوف يتم عرض فيلم وثائقي عن حياة الفنان الراحل جمشيد مشايخي.

وتقام المراسم بالتعاون مع مؤسسة رودكي وبيت السينما ومؤسسة فارابي السينمائية ومنظمة هندسة المدينة في بلدية طهران ومتحف السينما ومؤسسة نياوران للإبداع الفني.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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