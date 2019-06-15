وأعلنت العلاقات العامة والدولية بـ«منظمة رودكي» أن الأوركسترا الوطنية الإيرانية سوف تشارك في مراسم تكريم الممثل الإيراني الراحل جمشيد مشايخي والتي من المزمع أن تقام في العاصمة الإيرانية طهران.

وتأتي المراسم في إطار مجموعة برامج «حكاية عن حياة أستاذ» التي تقيمها أكاديمية الفن الإيرانية، حيث ستقام ليلة الراحل جمشيد مشايخي یوم الأثنين المقبل 17 يونيو.

وسيشارك عدد من كبار الفنانين بلكلمات في المراسم، كما سوف يتم عرض فيلم وثائقي عن حياة الفنان الراحل جمشيد مشايخي.

وتقام المراسم بالتعاون مع مؤسسة رودكي وبيت السينما ومؤسسة فارابي السينمائية ومنظمة هندسة المدينة في بلدية طهران ومتحف السينما ومؤسسة نياوران للإبداع الفني.