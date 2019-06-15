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رقم الخبر: 255677 تاريخ النشر: حزيران 15, 2019 الوقت: 15:32 الاقسام: ثقافة وفن  
إنطلاق الدورة السابعة لمهرجان الأفلام الإيرانية في باريس

إنطلاق الدورة السابعة لمهرجان الأفلام الإيرانية في باريس

يستعد الفيلم السينمائي « كسر 20 عظماً في آن واحد» للأخوين محمودي للعرض على شاشته تزامناً مع إنطلاق الدورة السابعة لمهرجان الأفلام الإيرانية في باريس.

يعرف فيلم «كسر 20 عظماً في آن واحد» عالميا باسم «رونا، الأم العظيمة» ويمثل فيه كل من محسن تنابنده، ومجتبى بيرزاده، وفاطمة حسيني، وفرشته حسيني، وفاطمة ميرزائي، وعلي رضا أستادي، وسعيد جنكيزيان.

وسبق للفيلم أن حصل على العديد من الجوائز والتقديرات المحلية والدولية منها فوزه بأفضل فيلم خلال مهرجان بوسان الدولي، وكذلك نيله الدبلوم الفخري خلال مهرجان فجر الدولي في قسم الأديان والدبلوم الفخري لأفضل فيلم آسيوي.

يذكر أن عرض الفيلم يمثل الحضور الثالث للأخوين جمشيد ونويد محمودي خلال فعاليات مهرجان الافلام الإيرانية في باريس بعد أعمال « كم متر مكعب من العشق» و«الرحيل».

 يذكر أن فعاليات مهرجان الأفلام الإيرانية سوف تستمر في الفترة بين 12 حتى 18 يونيو الجاري في العاصمة الفرنسية باريس وازيح ستارها مع عرض وثائقي « من اجل الحرية».

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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