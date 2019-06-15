شاركت ثلاثة أفلام الأنيميشن «إين البحر» و«ذئب أنا وآخذ القطيع» «والجوع» من إيران في الدورة الـ43 من مهرجان أنسي في فرنسا.

ويعتبر مهرجان آنسي السينمائي أكبر المهرجانات العالمية لأفلام الأنيميشن وأكثرها شهرة، حيث يستضيف من إيران وفي دورته الحالية أفلام «إين البحر» للمخرج عباس جلالي يكتا و«ذئب أنا وآخذ القطيع» للمخرج أميرهوشنك معين «والجوع» للمخرجة زهرا رستم بور.

ويضم المهرجان عدة أقسام، منها الأفلام الطويلة والأفلام القصيرة والمسلسلات التلفزيونية والأفلام الطلابية (مشاريع التخرج) وغيرها.. حيث يهب وفي كل قسم الجائزة الكريستالية الرئيسية، والجائزة الخاصة بهيئة التحكيم، والجائزة الخاصة بالمتفرجين.

وإلى جانب المهرجان وعرض الأفلام المشاركة يقام سوق لأفلام الأنيميشن.

وتعرض في هذه الدورة من أنسي شارة مهرجان طهران الـ11 لأفلام الأنيميشن.

واقيمت الدورة الثالثة والاربعين من مهرجان أنسي الدولي لأفلام الأنيميشن في الفترة من 10 حتى 15 يونيو الحالي بالعاصمة الفرنسية باريس.