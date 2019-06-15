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رقم الخبر: 255674 تاريخ النشر: حزيران 15, 2019 الوقت: 14:55 الاقسام: ثقافة وفن  
ايرانيات يحكن ثلاث سجادات ويقدمن عائداتها للعتبات المقدسة في العراق

ايرانيات يحكن ثلاث سجادات ويقدمن عائداتها للعتبات المقدسة في العراق

قال مسؤول لجنة العتبات المقدسة في مدينة مهريز الواقعة في محافظة يزد (وسط ايران) ان النساء المتدينات في هذه المدينة قمن بحياكة ثلاث سجاجيد قررن تقديم عائداتها للعتبات المقدسة في كربلاء المقدسة والنجف الاشرف.

واضاف محمد علي زارع ان ۱۵ سجادة اخرى في قياسات مختلفة ستكون قيد الحياكة من قبل النساء المهريزيات وبعض القرى المحيطة بها حيث من المتوقع ان يتم انهاء نسجها خلال الاشهر الستة الاولى للعام الايراني الحالي (بدأ في ۲۱ مارس ۲۰۱۹).

واكد ان نحو ۱۵۰ سيدة في مدينة مهريز والقرى المحيطة بها تنسجن السجاجيد التي تحتاجها العتبات المقدسة في ۱۵ ورشة لحياكة السجاد.

وقال ان حياكة كل سجاد طوله ۹ امتار يستغرق حوالى اربعة الى خمسة اشهر حيث تتم حياكتها بايدي هذه النساء المؤمنات المحبات لاهل البيت عليهم السلام.

واكد انه تم خلال العام الايراني الماضي ( انتهى ۲۰ مارس ۲۰۱۸) انتاج ۱۵۰ مترا مربعا من السجاد من قبل النساء بهذه المنطقة وتم انفاق عائداتها على اعادة بناء العتبات المقدسة.

وتقع مدينة مهريز على بعد ۳۰ كيلومترا من جنوب مدينة يزد.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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