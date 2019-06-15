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رقم الخبر: 255673 تاريخ النشر: حزيران 15, 2019 الوقت: 14:54 الاقسام: عربيات  
انطلاق حملة دولية بعنوان "لا لصفقة القرن"

انطلاق حملة دولية بعنوان "لا لصفقة القرن"

مع اقتراب مؤتمر البحرين، أو ما سُمّي ورشة البحرين الاقتصادية، تنطلق حملة "لا لصفقة القرن"، التي تشترك فيها مؤسسات وقطاعات شبابية وأهلية عديدة في عدة دول.

وتتضمن الحملة، حسب بيان صحفي للقائمين عليها، معلومات، وإنتاجات فنية، وتحركات ميدانية.

وقالت الحملة في بيان لها: "من قرر عقد هذا المؤتمر حاول الإيحاء بتواضع أهدافه، من خلال الحديث عن ورشة، والحقيقة ما هي إلا مقدّمة، وتكاد تكون طريقاً إلزامياً، لتطبيع الأجواء على القبول بالتنازلات الجوهرية، وإنهاء القضية الفلسطينية".

ودعت الحملة للتفاعل مع نشاطاتها من أجل إسقاط الصفقة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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