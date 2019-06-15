أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن طهران ترغب في تعزيز العلاقات مع الدوحة أكثر من السابق.

ان الرئيس حسن روحاني قال اليوم السبت، خلال لقاء أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على هامش الاجتماع الخامس لقادة مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في أسيا (سيكا) الذي يعقد في عاصمة طاجيكستان، ان المشاورات الثنائية والمتعددة والتعاون الواسع هو الحل الوحيد لخفض الخلافات وتسوية المشاكل الاقليمية وايران مستعدة دائماً للمشاركة في هذا الشأن.

واعتبر الرئيس الإيراني تعزيز العلاقات مع دول الجوار والصديقة خاصة قطر من الاولويات الثابتة في السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكداً أن استقرار وأمن دول المنطقة مرتبط ببعضه البعض ونحن نرغب في سيادة الاعتدال والاخوة والحكمة وبعد النظر على العلاقات بين الدول.

وأضاف، ان العالم الاسلامي بحاجة إلى الوحدة والتوحد وان ايران وقطر يمكنهما من دون شك عبر التعاون مع بعضهما البعض بذل الجهود في هذا الشأن.

واعتبر روحاني علاقات ايران وقطر أخوية وودية وفي مصلحة شعوب المنطقة، قائلاً، هناك امكانيات كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي يجب الاستفادة منها في ما يخدم شعبي البلدين.

أمير قطر: الدوحة مستعدة لتعزيز العلاقات مع طهران في جميع المجالات

بدوره أكد أمير قطر خلال هذا اللقاء، أن قطر تعتقد بأن حل جميع الخلافات في المنطقة ممكن فقط عبر الحوار والتعاون الجماعي ومتابعة السبل السياسية.

وشدد أمير قطر على ان الدوحة مستعدة لتعزيز علاقاتها مع طهران في جميع المجالات ذات الاهتمام.