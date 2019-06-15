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رقم الخبر: 255668 تاريخ النشر: حزيران 15, 2019 الوقت: 14:26 الاقسام: سياسة  
عراقجي يستقبل مساعدة موغريني

عراقجي يستقبل مساعدة موغريني

استقبل مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "عباس عراقجي" قبل ظهر اليوم السبت، مساعدة منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي "هيلغا شميد".

وتتواجد شميد حاليا في زيارة رسمية الى ايران بهدف اجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الايرانية.

وتباحث الجانبان في اللقاء حول آخر المستجدات ذات الصلة بالاتفاق النووي في ظل تقليص إيران إلتزامها ببعض التعهدات بموجب الاتفاق النووي وكذلك إلتزام الأطراف الأوروبية بالتزاماتها في إطار الإتفاق .

وزارت شميد قبل توجهها الي ايران كل من الامارات وعمان وقطر.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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