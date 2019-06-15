استقبل مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "عباس عراقجي" قبل ظهر اليوم السبت، مساعدة منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي "هيلغا شميد".

وتتواجد شميد حاليا في زيارة رسمية الى ايران بهدف اجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الايرانية.

وتباحث الجانبان في اللقاء حول آخر المستجدات ذات الصلة بالاتفاق النووي في ظل تقليص إيران إلتزامها ببعض التعهدات بموجب الاتفاق النووي وكذلك إلتزام الأطراف الأوروبية بالتزاماتها في إطار الإتفاق .

وزارت شميد قبل توجهها الي ايران كل من الامارات وعمان وقطر.