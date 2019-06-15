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رقم الخبر: 255667 تاريخ النشر: حزيران 15, 2019 الوقت: 14:22 الاقسام: رياضة  
ايران في المستوى الاول بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
بعد احتلالها المركز الـ 20 في تصنيف الـ(فيفا) الجديد

ايران في المستوى الاول بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

* بلجيكا تحافظ على الصدارة

 تقدمت ايران مركزا واحدا لتصعد الى المركز العشرين في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وحسب التصنيف الجديد للفيفا حافظت منتخبات بلجيكا وفرنسا والبرازيل على المراكز الثلاثة الاولى، حيث تصدرت بلجيكا برصيد (1746) نقطة، تليها فرنسا برصيد (1718) نقطة، ثم البرازيل في المركز الثالث برصيد (1681) نقطة، ثم انكلترا في المركز الرابع برصيد (1652) نقطة.

 فيما تبوأت إيران صدارة المنتخبات الآسيوية تلتها اليابان وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والامارات والسعودية والصين.

وطبقاً لهذا التصنيف فقد وزع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم المنتخبات الاسيوية على خمس مستويات، وذلك لاجراء القرعة الخاصة بتصفيات المرحلة الاولى لكأس العالم، والتي تضم 40 منتخباً موزعاً على خمس مجموعات يترشح الاول منها مباشرة الى المرحلة الثانية على ان يلتحق بهم افضل اربع منتخبات من المجموعات الثمان ليصبح مجموع الفرق 12 منتخباً توزع على مجموعتين.

وطبق تصنيف الاتحاد الاسيوي كان توزيع المستويات كالاتي:

المستوى الاول: (ايران – اليابان – كوريا الجنوبية – استراليا – قطر – الامارات – السعودية والصين).

المستوى الثاني: (العراق – اوزبكستان – سوريا – عمان – لبنان – قرقيزستان – فيتنام والاردن).

المستوى الثالث: (فلسطين – الهند – البحرين – تايلند – تاجيكستان – كوريا الشمالية – تايوان والفلبين).

المستوى الرابع: (تركمنستان – ميانمار – هونغ كونغ – اليمن – افغانستان – المالديف – الكويت وماليزيا).

المستوى الخامس: (اندونيسيا – سنغافورة – كامبوج – بنغلاديش – منغوليا – النيبال وغوام).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص - فارس للانباء
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