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رقم الخبر: 255666 تاريخ النشر: حزيران 15, 2019 الوقت: 14:22 الاقسام: رياضة  
فورمولا 1 تفرض قيودا على المشاركة في السباقات

فورمولا 1 تفرض قيودا على المشاركة في السباقات

سيتعين على الراغبين في الظهور ببطولة العالم فورمولا 1 للسيارات، اكتساب نقاط في رخصة القيادة، للمشاركة في التجارب الحرة والسباقات، بدءا من الموسم المقبل، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولي للسيارات الجمعة.

ويحتاج أي سائق إلى الحصول على رخصة للظهور في فورمولا 1 لأول مرة، وسيكون في حاجة إلى حصد 40 نقطة من خلال السباقات، في درجات وفئات أدنى، على مدار ثلاثة مواسم.

وسيكون السائق في حاجة إلى الحصول على 25 نقطة على الأقل، لخوض التجارب الحرة.

وقال الاتحاد الدولي إن الحاملين لهذه الرخصة، سيكون بوسعهم الحصول على نقطة إضافية، خلال المشاركة في منافسات فورمولا 1، بشرط خوض 100 كيلومتر على الأقل في المنافسة الواحدة، دون التعرض لأي عقوبات تتعلق بالنقاط.

وأضاف (سيكون الحد الأقصى هو حصول السائق على عشر نقاط إضافية بهذه الطريقة، عبر منافسات التجارب الحرة على مدار ثلاث سنوات).

وسيتم تطبيق نظام النقاط أيضا في 2020، على بطولة السيارات الجديدة للسيدات، التي انطلقت هذا العام.

ولم يعلن الاتحاد الدولي بعد عن تفاصيل هذا الأمر.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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