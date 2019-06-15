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رقم الخبر: 255665 تاريخ النشر: حزيران 15, 2019 الوقت: 14:22 الاقسام: رياضة  
رسميا.. ريال مدريد يضم (ميسي اليابان)

رسميا.. ريال مدريد يضم (ميسي اليابان)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إبرام سادس صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بضم النجم الياباني الصاعد تاكيفوسا كوبو الملقب بـ(ميسي اليابان).

وذكر النادي الملكي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي، أن كوبو البالغ 18 عاما، سيلعب في الموسم المقبل مع فريق (الكاستيا) (الفريق الثاني لريال مدريد).

وأوضح أن كوبو، الذي خاض في الموسم المنصرم 13 مباراة مع فريقه السابق (إفسي طوكيو) وسجل 5 أهداف: (يعد واحدا من أبرز اللاعبين الواعدين في عالم كرة القدم، وهو لاعب خط وسط موهوب.. لديه رؤية ثاقبة للملعب وقدم سريعة).

وأشار البيان إلى أن الجوهرة اليابانية وعلى الرغم من صغر سنه، فقد خاض في التاسع من الشهر الحالي أولى مبارياته الدولية، بمشاركته في مواجهة اليابان الودية أمام السلفادور.

وسبق لكوبو أن خاض تجربة احترافية مع فريق الناشئين في نادي برشلونة الإسباني بين العامين 2011 و2015، لكنه سرعان ما رحل عن (البلوغرانا)، بعدما اضطر الفريق الكتالوني للتخلص من بعض مواهبه الشابة، إثر عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بخصوص ضم لاعبين تحت السن القانوني (18 عاما).

 

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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