موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه" مع قرب نهاية فصل الربيع من كل عام يبدأ قطاف الكرز من قرى وبلدات مقاطعة صحنه في محافظة كرمانشاه (غرب ايران) وتعتبر صحنه قطبا لانتاج الكرز في غرب البلاد.