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رقم الخبر: 255660 تاريخ النشر: حزيران 15, 2019 الوقت: 14:54 الاقسام: الوسائط المتعددة  
موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"

موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"

مع قرب نهاية فصل الربيع من كل عام يبدأ قطاف الكرز من قرى وبلدات مقاطعة صحنه في محافظة كرمانشاه (غرب ايران) وتعتبر صحنه قطبا لانتاج الكرز في غرب البلاد.
موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"
موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"
موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"
موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"
موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"
موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"
موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"
موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"
موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"
موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"
موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"
موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"
موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"
موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"
موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"
موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"
موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"
موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"موسم قطاف الكرز في مقاطعة "صحنه"
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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