حضور الايرانيات لتشجيع المنتخب الوطني لكرة الطائرة في مباراته أمام كندا (تقرير مصور) شهدت صالة "غدير" في مدينة ارومية بمحافظة اذربايجان الغربية شمال غرب ايران امس الجمعة حضور المئات من السيدات لمشاهدة المباراة التي اقيمت بين منتخبي ايران وكندا في بطولة دوري الامم بالكرة الطائرة لتشجيع المنتخب الوطني الى جانب سائر المشاهدين بكل حماس لشد ازر اللاعبين على الفوز.