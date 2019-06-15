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رقم الخبر: 255659 تاريخ النشر: حزيران 15, 2019 الوقت: 13:42 الاقسام: الوسائط المتعددة  
حضور الايرانيات لتشجيع المنتخب الوطني لكرة الطائرة في مباراته أمام كندا (تقرير مصور)

حضور الايرانيات لتشجيع المنتخب الوطني لكرة الطائرة في مباراته أمام كندا (تقرير مصور)

شهدت صالة "غدير" في مدينة ارومية بمحافظة اذربايجان الغربية شمال غرب ايران امس الجمعة حضور المئات من السيدات لمشاهدة المباراة التي اقيمت بين منتخبي ايران وكندا في بطولة دوري الامم بالكرة الطائرة لتشجيع المنتخب الوطني الى جانب سائر المشاهدين بكل حماس لشد ازر اللاعبين على الفوز.
حضور الايرانيات لتشجيع المنتخب الوطني لكرة الطائرة في مباراته امام كنداحضور الايرانيات لتشجيع المنتخب الوطني لكرة الطائرة في مباراته امام كندا
حضور الايرانيات لتشجيع المنتخب الوطني لكرة الطائرة في مباراته امام كنداحضور الايرانيات لتشجيع المنتخب الوطني لكرة الطائرة في مباراته امام كندا
حضور الايرانيات لتشجيع المنتخب الوطني لكرة الطائرة في مباراته امام كنداحضور الايرانيات لتشجيع المنتخب الوطني لكرة الطائرة في مباراته امام كندا
حضور الايرانيات لتشجيع المنتخب الوطني لكرة الطائرة في مباراته امام كنداحضور الايرانيات لتشجيع المنتخب الوطني لكرة الطائرة في مباراته امام كندا
حضور الايرانيات لتشجيع المنتخب الوطني لكرة الطائرة في مباراته امام كنداحضور الايرانيات لتشجيع المنتخب الوطني لكرة الطائرة في مباراته امام كندا
حضور الايرانيات لتشجيع المنتخب الوطني لكرة الطائرة في مباراته امام كنداحضور الايرانيات لتشجيع المنتخب الوطني لكرة الطائرة في مباراته امام كندا
حضور الايرانيات لتشجيع المنتخب الوطني لكرة الطائرة في مباراته امام كنداحضور الايرانيات لتشجيع المنتخب الوطني لكرة الطائرة في مباراته امام كندا
حضور الايرانيات لتشجيع المنتخب الوطني لكرة الطائرة في مباراته امام كنداحضور الايرانيات لتشجيع المنتخب الوطني لكرة الطائرة في مباراته امام كندا
حضور الايرانيات لتشجيع المنتخب الوطني لكرة الطائرة في مباراته امام كنداحضور الايرانيات لتشجيع المنتخب الوطني لكرة الطائرة في مباراته امام كندا
حضور الايرانيات لتشجيع المنتخب الوطني لكرة الطائرة في مباراته امام كنداحضور الايرانيات لتشجيع المنتخب الوطني لكرة الطائرة في مباراته امام كندا
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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