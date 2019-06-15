صيد السمك في عطلة آخر الأسبوع "ياشار" رجل في الخامسة والأربعين من العمر يعمل سائق سيارة أجرة يتوجه في عطلة اخر الاسبوع إلى مدينة بهنمير في محافظة مازندران لصيد السمك لكسب رزقه.