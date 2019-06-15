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رقم الخبر: 255658 تاريخ النشر: حزيران 15, 2019 الوقت: 13:41 الاقسام: الوسائط المتعددة  
صيد السمك في عطلة آخر الأسبوع

صيد السمك في عطلة آخر الأسبوع

"ياشار" رجل في الخامسة والأربعين من العمر يعمل سائق سيارة أجرة يتوجه في عطلة اخر الاسبوع إلى مدينة بهنمير في محافظة مازندران لصيد السمك لكسب رزقه.
صيد السمك في عطلة اخر الاسبوعصيد السمك في عطلة اخر الاسبوع
صيد السمك في عطلة اخر الاسبوعصيد السمك في عطلة اخر الاسبوع
صيد السمك في عطلة اخر الاسبوعصيد السمك في عطلة اخر الاسبوع
صيد السمك في عطلة اخر الاسبوعصيد السمك في عطلة اخر الاسبوع
صيد السمك في عطلة اخر الاسبوعصيد السمك في عطلة اخر الاسبوع
صيد السمك في عطلة اخر الاسبوعصيد السمك في عطلة اخر الاسبوع
صيد السمك في عطلة اخر الاسبوعصيد السمك في عطلة اخر الاسبوع
صيد السمك في عطلة اخر الاسبوعصيد السمك في عطلة اخر الاسبوع
صيد السمك في عطلة اخر الاسبوعصيد السمك في عطلة اخر الاسبوع
صيد السمك في عطلة اخر الاسبوعصيد السمك في عطلة اخر الاسبوع
صيد السمك في عطلة اخر الاسبوعصيد السمك في عطلة اخر الاسبوع
صيد السمك في عطلة اخر الاسبوعصيد السمك في عطلة اخر الاسبوع
صيد السمك في عطلة اخر الاسبوعصيد السمك في عطلة اخر الاسبوع
صيد السمك في عطلة اخر الاسبوعصيد السمك في عطلة اخر الاسبوع
صيد السمك في عطلة اخر الاسبوعصيد السمك في عطلة اخر الاسبوع
صيد السمك في عطلة اخر الاسبوعصيد السمك في عطلة اخر الاسبوع
صيد السمك في عطلة اخر الاسبوعصيد السمك في عطلة اخر الاسبوع
 
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مصدر الخبر: الوفاق-مهر
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