وورد على حساب حسین قریبي في موقع تويتر، إن تحالف الشرق في عصر مابعد الحرب الباردة يعد المنظمة الاكبر على صعيد عدد السكان في العالم حيث بدأ بتعزيز مكانته وقوته على الصعيد العالمي وإن عنصر "ترامب" يساهم في الاسراع بهذه العملية.

واشار الى قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي انعقد في بيشكك مؤخرا، موضحاً: أن مواضيع جيدة طرحت في هذا الاجتماع حيث يمكن مقاومة الحظر.

ونوه الى أن هذه المنظمة ستجتذب عدداً أكبر من الاعضاء مستقبلا.

ويشار الى أن الرئيس الايراني حسن روحاني شارك في القمة المذكورة التي اختتمت أعمالها أمس الجمعة حيث تشارك ايران في المنظمة بصفة مراقب.