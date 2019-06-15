  • السبت ١١ شوال ١٤٤٠
  • السبت , يونيو 15, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 255656 تاريخ النشر: حزيران 15, 2019 الوقت: 13:27 الاقسام: محليات  
مسؤول ايراني: تحالف الشرق بدأ بتعزيز مكانته في العالم

مسؤول ايراني: تحالف الشرق بدأ بتعزيز مكانته في العالم

وصف مساعد وزير الخارجية الايراني حسين قريبي تحالف الشرق بأنه بدأ بتعزيز مكانته على صعيد العالم.

وورد على حساب حسین قریبي في موقع تويتر، إن تحالف الشرق في عصر مابعد الحرب الباردة يعد المنظمة الاكبر على صعيد عدد السكان في العالم حيث بدأ بتعزيز مكانته وقوته على الصعيد العالمي وإن عنصر "ترامب" يساهم في الاسراع بهذه العملية.

واشار الى قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي انعقد في بيشكك مؤخرا، موضحاً: أن مواضيع جيدة طرحت في هذا الاجتماع حيث يمكن مقاومة الحظر.

ونوه الى أن هذه المنظمة ستجتذب عدداً أكبر من الاعضاء مستقبلا.

ويشار الى أن الرئيس الايراني حسن روحاني شارك في القمة المذكورة التي اختتمت أعمالها أمس الجمعة حيث تشارك ايران في المنظمة بصفة مراقب.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/9919 sec