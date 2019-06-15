اعلن رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الايرانية "جبار علي ذاكري" أن الجامعة عاكفة على تصنيع المنتجات التي تم منع توريدها الى البلاد بموجب الحظر الاحادي الاميركي.

وقال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا: ان هذه الجامعة وفي سياق أنشطتها العلمية والبحثية، تقوم بتصنيع منتجات كانت ضمن المواد التي كان تم منع توريدها من خلال الحظر.

واضاف: تنتج جامعة العلوم والتكنولوجيا الايرانية حاليا 4 منتجات تم اعتمادها من قبل قسم العلوم والتكنولوجيا برئاسة الجمهورية، وعلى سبيل المثال، تم في الشهر الماضي، عرض حقنة النفخ Inflatore تستخدم في عمليات جراحة القلب.

وتابع ذاكري قائلا: ستعرض الجامعة النقاب عن تصنيع مكونات الصب بواسطة تقنية حديثة في غضون الأشهر الأربعة المقبلة في شهر اكتوبر، وقد تفاوضنا مع عدد من المؤسسات لاستخدام هذا المنتج، علما ان إنتاج هذه المكونات تكلف حوالي 37 مليار تومان خلال السنوات الثلاث المقبلة.

واضاف رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا: استنادا الى المعرفة والتقنية التي تمتلكها الجامعة، فإنها لا تلبي احتياجات المجتمع فحسب، بل تمنع أيضا خروج العملة الصعبة من البلاد.

واشار الى إنه سيتم خلال العام الجاري تصنيع منتجين آخرين وسيتم عرضهما خلال الأشهر القليلة المقبلة، مضيفا: الخطوة التالية للجامعة هي تصدير منتجات مصنعة الى جمهورية أذربيجان والعراق وتركيا وأفغانستان.