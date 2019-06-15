  • السبت ١١ شوال ١٤٤٠
  • السبت , يونيو 15, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 255655 تاريخ النشر: حزيران 15, 2019 الوقت: 13:28 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
جامعة العلوم والتكنولوجيا الايرانية تصنع السلع المحظورة

جامعة العلوم والتكنولوجيا الايرانية تصنع السلع المحظورة

اعلن رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الايرانية "جبار علي ذاكري" أن الجامعة عاكفة على تصنيع المنتجات التي تم منع توريدها الى البلاد بموجب الحظر الاحادي الاميركي.

وقال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا: ان هذه الجامعة وفي سياق أنشطتها العلمية والبحثية، تقوم بتصنيع منتجات كانت ضمن المواد التي كان تم منع توريدها من خلال الحظر.

واضاف: تنتج جامعة العلوم والتكنولوجيا الايرانية حاليا 4 منتجات تم اعتمادها من قبل قسم العلوم والتكنولوجيا برئاسة الجمهورية، وعلى سبيل المثال، تم في الشهر الماضي، عرض حقنة النفخ Inflatore تستخدم في عمليات جراحة القلب.

وتابع ذاكري قائلا: ستعرض الجامعة النقاب عن تصنيع مكونات الصب بواسطة تقنية حديثة في غضون الأشهر الأربعة المقبلة في شهر اكتوبر، وقد تفاوضنا مع عدد من المؤسسات لاستخدام هذا المنتج، علما ان إنتاج هذه المكونات تكلف حوالي 37 مليار تومان خلال السنوات الثلاث المقبلة.

واضاف رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا: استنادا الى المعرفة والتقنية التي تمتلكها الجامعة، فإنها لا تلبي احتياجات المجتمع فحسب، بل تمنع أيضا خروج العملة الصعبة من البلاد.

واشار الى إنه سيتم خلال العام الجاري تصنيع منتجين آخرين وسيتم عرضهما خلال الأشهر القليلة المقبلة، مضيفا: الخطوة التالية للجامعة هي تصدير منتجات مصنعة الى جمهورية أذربيجان والعراق وتركيا وأفغانستان.

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 16/0280 sec