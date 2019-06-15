وحسب التصنيف الجديد للفيا حافظت منتخبات بلجيكا وفرنسا والبرازيل على المراكز الثلاثة الاولى، حيث تصدرت بلجيكا برصيد (1746) نقطة، تليها فرنسا برصيد (1718) نقطة، ثم البرازيل في المركز الثالث برصيد (1681) نقطة، ثم انكلترا في المركز الرابع برصيد (1652) نقطة.

فيما تبوأت إيران صدراة المنتخبات الآسيوية تلتها اليابان وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والامارات والسعودية والصين.