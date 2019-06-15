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رقم الخبر: 255620 تاريخ النشر: حزيران 14, 2019 الوقت: 19:38 الاقسام: رياضة  
ايران في المركز 20 في تصنيف "فيفا" الجديد

ايران في المركز 20 في تصنيف "فيفا" الجديد

تقدمت ايران مركزا واحدا لتصعد الى المركز العشرين في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وحسب التصنيف الجديد للفيا حافظت منتخبات بلجيكا وفرنسا والبرازيل على المراكز الثلاثة الاولى، حيث تصدرت بلجيكا برصيد (1746) نقطة، تليها فرنسا برصيد (1718) نقطة، ثم البرازيل في المركز الثالث برصيد (1681) نقطة، ثم انكلترا في المركز الرابع برصيد (1652) نقطة.
 فيما تبوأت إيران صدراة المنتخبات الآسيوية تلتها اليابان وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والامارات والسعودية والصين.

 
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