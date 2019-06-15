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رقم الخبر: 255618 تاريخ النشر: حزيران 14, 2019 الوقت: 19:27 الاقسام: محليات  
رئيس الوزراء الياباني يطلع ترامب على نتائج مباحثاته في ايران

رئيس الوزراء الياباني يطلع ترامب على نتائج مباحثاته في ايران

اطلع رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي خلال اتصال هاتفي الرئيس الاميركي دونالد ترامب على نتائج مباحثاته مع المسؤولين الايرانيين .

وافادت وكالة كيودو اليابانية بان رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي اجرى اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب اطلعه خلاله على نتائج زيارته لطهران ومباحثاته مع المسؤولين هناك .
وكان ابي قد زار طهران يوم الاربعاء الماضي والتقى بعدد من المسؤولين الايرانيين وتوجها يوم الخميس المنصرم بلقاء قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي حيث ابلغه في مستهل اللقاء بانه يحمل رسالة من الرئيس الاميركي .
وقال الامام الخامنئي لضيفه رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي إنه لا ينوي مراسلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأن الأخير "غير جدير بالمراسلة".
واضاف سماحته "لا اعتبر ترامب شخصا يستحق أن يتبادل المرء الرسائل معه. ليس لدي جواب له، ولن أرد عليه".

 
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