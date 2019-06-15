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رقم الخبر: 255617 تاريخ النشر: حزيران 14, 2019 الوقت: 19:23 الاقسام: رياضة  
ايران تتأهل الى نهائي بطولة آسيا لكرة الطائرة جلوس

ايران تتأهل الى نهائي بطولة آسيا لكرة الطائرة جلوس

تأهلت ايران الى المباراة النهائية لبطولة آسيا لكرة الطائرة جلوس 2019 المقامة في تايلند بعد فوزها على كوريا الجنوبية في النصف النهائي.

وانهى المنتخب الايراني المباراة بفوزه باقتدار بثلاثة اشواط دون رد (25-15، 25-16 و25-12).
وهذا هو الانتصار السادس على التوالي الذي تحققه ايران في البطولة، اذ طانت في الدور التمهيدي على كل من كمبوديا ، تايلند، الصين، كازاخستان واليابان بنفس النتجية 3-صفر.
وتواجه ايران في المباراة النهائية الصين غدا الحد فيما تلتقي كازاخستان وكوريا الجنوبية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

 
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