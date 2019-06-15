وانهى المنتخب الايراني المباراة بفوزه باقتدار بثلاثة اشواط دون رد (25-15، 25-16 و25-12).

وهذا هو الانتصار السادس على التوالي الذي تحققه ايران في البطولة، اذ طانت في الدور التمهيدي على كل من كمبوديا ، تايلند، الصين، كازاخستان واليابان بنفس النتجية 3-صفر.

وتواجه ايران في المباراة النهائية الصين غدا الحد فيما تلتقي كازاخستان وكوريا الجنوبية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.