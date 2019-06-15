وتغلب العراق في المباراة الافتتاحية على الصين تايبيه (تايوان) بنتيجة 5-2 ضمن المجموعة الرابعة التي تضم اندونيسيا ايضا.

وتغلبت اليابان على طاجيكستان 3-1 ضمن المجموعة الثالثة.

ويتضمن جدول مباريات اليوم لقاء تايلند وقرغيزيا تعقبها مباراة ايران حاملة اللقب وهونغ كونغ.

ويشارك في البطولة 12 منتخب تم توزيعها على أربع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

المجموعة الأولى: ايران، أفغانستان، هونغ كونغ

المجموعة الثانية: تايلند، لبنان، قرغيزيا

المجموعة الثالثة: اليابان، فيتنام، طاجيكستان

المجموعة الرابعة: العراق، اندونيسيا، الصين تايبيه