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رقم الخبر: 255616 تاريخ النشر: حزيران 14, 2019 الوقت: 19:21 الاقسام: رياضة  
انطلاق منافسات بطولة آسيا للشباب تحت 20 عاماً بكرة الصالات في تبريز

انطلاق منافسات بطولة آسيا للشباب تحت 20 عاماً بكرة الصالات في تبريز

انطلقت في مدينة تبريز /شمال غرب ايران/ اليوم الجمعة منافسات بطولة آسيا الثانية للشباب تحت 20 عاما بكرة الصالات 2019.

وتغلب العراق في المباراة الافتتاحية على الصين تايبيه (تايوان)  بنتيجة 5-2 ضمن المجموعة الرابعة التي تضم اندونيسيا ايضا.
وتغلبت اليابان على طاجيكستان 3-1 ضمن المجموعة الثالثة.
ويتضمن جدول مباريات اليوم لقاء تايلند وقرغيزيا تعقبها مباراة ايران حاملة اللقب وهونغ كونغ.
ويشارك في البطولة 12 منتخب تم توزيعها على أربع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.
المجموعة الأولى: ايران، أفغانستان، هونغ كونغ
المجموعة الثانية: تايلند، لبنان، قرغيزيا
المجموعة الثالثة: اليابان، فيتنام، طاجيكستان
المجموعة الرابعة: العراق، اندونيسيا، الصين تايبيه

 
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