كشف الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الطائرات المسيرة قاصف" k2" التي ضربت مطار أبها السعودي فجر الجمعة استهدفت رادارات الملاحة الجوية في المطار، مؤكدا نجاح العملية و خروج المطار عن الخدمة، مشيرا إلى أن عمليات الرد اليمنية في تصاعد مستمر طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا.

وقال العميد سريع في منشور له على "الفيسبوك": إن الاستهداف الذي تم فجر الجمعة باتجاه مطار أبها الدولي استهدف رادارات الملاحة الجوية مما أدى إلى خروج المطار عن الخدمة وتعطيل الملاحة فيه".

ونفى المزاعم السعودية التي تحدثت عن اعتراض الطائرات المسيرة قائلا: "غير صحيح ما يدعيه النظام السعودي من اعتراض الطائرات المسيرة"، مؤكدا أن الطائرات "وصلت وأصابت أهدافها بدقه عالية - بفضل الله وكرمه"

وجدد التأكيد على ان المطارات والمواقع العسكرية لدول العدوان أصبحت غير آمنة وأن عمليات الجيش واللجان الشعبية في تصاعد مستمر طالما استمر العدوان والحصار المفروض على بلدنا.

وقال: "نؤكد اليوم للنظام السعودي أن عملياتنا مستمرة باتجاه المطارات والمواقع العسكرية بصورة متصاعدة طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا وأنها اصبحت غير آمنة.

كما جدد ناطق القوات المسلحة "الدعوة لشركات الطيران والمدنيين للابتعاد عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة".

ونفذ سلاح الجو المسير فجر الجمعة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2K على مطار أبها السعودي بعد يومين من استهدافه بصاروخ من نوع "كروز".

وأكد مصدر في سلاح الجو المسير للمسيرة نت توقف الملاحة الجوية في مطار أبها عقب استهدافه بطائرات قاصف 2K.

جدير بالذكر أن القوة الصاروخية استهدفت في 12 يونيو الجاري مطار أبها بصاروخ مجنح من نوع "كروز" أصاب هدفه بدقة وأكد مصدر في القوة الصاروخية توقف الملاحة الجوية فيه بعد استهدافه بصاروخ كروز.

في السياق اكد عضو المجلس السياسي لحركة انصار الله محمد البخيتي ان العمليات التي يقوم بها سلاح الجو المسير بالجيش اليمني واللجان الشعبية تأتي في سياق الدفاع عن النفس، مشيرا الى ان هذه العمليات ستستمر الى ان توقف السعودية عدوانها على اليمن وترفع الحصار الجائر .

وقال البخيتي : ان الادعاءات السعودية بانه تم اسقاط الطائرات اليمنية غير صحيح فقد اصابت اهدافها بشكل كبير حيث استهدفت منظومة ردارات الملاحة الجوية السعودية ودمرتها، كما توقفت الملاحة الجوية في مطار ابها نتيجة هذه الضربات وهذا ما أكد عليه المتحدث الرسمي باسم قوات المسلحة اليمنية.

وشدد على انه يجب على السعودية ان تعيد حسابتها جيدا وان توقف عدوانها على اليمن من اجل وقف هذه الضربات. وحذر شركات الطيران والمدنيين من استخدام كل المطارات في السعودية لانها اصبحت هدفا مشروعا.

واعتبر البخيتي ان تحقيق الصواريخ والطائرات اليمنية لاهدافها في السعودية يجعل من منظومة الدفاع الجوي السعودية وخصوصا الباتريوت عبارة عن خردة لانها لم تنجح في اسقاط أي هدف. لافتا الى فارق الكلفة في انتاج تلك الاسلحة حيث ان انتاج الصواريخ اليمنية على سبيل المثال صاروخ كروز ضئيلة جدا جدا بالمقارنة مع منظومة الباتريوت التي تكلف حوالي 3 ملايين دولار وبذلك تم اثبات عدم قدرة هذه المنظومة امام الصواريخ اليمنية المحلية.

وعلى المستوى الميداني نفذ الجيش واللجان الشعبية، صباح الجمعة، غارة على موقعين لمرتزقة الجيش السعودي في جيزان.

وأكد مصدر عسكري وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة إثر الغارة التي استهدفت الموقعين العسكريين شرق جبل جحفان بجيزان.

وكانت وحدة الدروع للجيش واللجان قد دمرت، الخميس، جرافتين سعوديتين بصاروخين موجهين أثناء استحداثهما لطرق في أحد المواقع العسكرية بجيزان، فيما قُتل وأصيب 13 مرتزقا من مرتزقة الجيش السعودي بينهم جندي سعودي برصاص قناصة الجيش واللجان الشعبية في جيزان ونجران.

كما أكد مصدر عسكري عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة خلال غارة على مواقعهم في مربع شجع غرب نجران.

جدير بالذكر أنه انفجرت في وقت سابق عبوة ناسفة بمجموعة استطلاع تابعة لمرتزقة الجيش السعودي في مربع شجع ما أسفر عن سقوطهم بين قتيل وجريح.