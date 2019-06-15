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رقم الخبر: 255611 تاريخ النشر: حزيران 14, 2019 الوقت: 19:16 الاقسام: عربيات  
مصدر جزائري: إيقاف المرشح الرئاسي علي غديري

مصدر جزائري: إيقاف المرشح الرئاسي علي غديري

أكد مصدر مقرب من المرشح الرئاسي علي غديري، أن هذا الأخير تم إيقافه مساء الأربعاء من طرف جهة أمنية.

وقالت وسائل إعلام جزائرية، إن الاعتقال حصل عند الساعة السابعة من مساء الأربعاء في بيته من قبل أعوان أمن، ولأسباب مجهولة.

يذكر أن علي غديري كان من بين أول الشخصيات التي أعلنت خوضها غمار انتخابات الرئاسة للعام 2019 في مواجهة بوتفليقة.

إلى ذلك، أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في الجزائر، الأربعاء، بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، بالحبس المؤقت، بعد التحقيق معه في قضايا فساد.

وأكد التلفزيون الجزائري إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش، في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، حيث سُجن أيضا رجال الأعمال علي حدّاد وأسعد ربراب ومحيي الدين طحكوت.

 

 
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مصدر الخبر: الجزائر ـ وكالات
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