دان الاتحاد العام التونسي للشغل ما أسماه "استباحة أرض تونس من قبل الصهاينة وبتواطؤ من جهات سياسية وأخرى تعمل في مجال السياح"، وذلك على خلفية ما بثته قناة اسرائيلية عن زيارة إسرائيليين لمنزل الشهيد الفلسطيني أبو جهاد بتونس، وظهورهم وهم يهتفون باسم" إسرائيل" والجيش الإسرائيلي.

كما دان اتحاد الشغل في بيان له التصريحات الإعلامية لوزير السياحة و"محاولته التغطية على ما حدث ويحدث في مجال التطبيع السياحي بالتهرّب ومغالطة الرأي العام"، مؤكداً رفضه تبرير التطبيع بتعللات الأزمة الإقتصادية وحاجة البلاد إلى تنمية سياحتها.

وطالب الاتحاد بتصور وطني واضح بخصوص الزيارة السنوية لمعبد الغريبة يجعلها مناسبة دينية بحتة تضمن حق اليهود في الزيارة، وتمنع في نفس الوقت الاختراقات الإسرائيلية والتطبيع مع هذا الكيان وتحترم السيادة الوطنية.