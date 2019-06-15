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رقم الخبر: 255610 تاريخ النشر: حزيران 14, 2019 الوقت: 19:15 الاقسام: عربيات  
الاتحاد العام التونسي للشغل: نحمّل الحكومة المسؤولية لمنع كل أشكال التطبيع

الاتحاد العام التونسي للشغل: نحمّل الحكومة المسؤولية لمنع كل أشكال التطبيع

دان الاتحاد العام التونسي للشغل ما أسماه "استباحة أرض تونس من قبل الصهاينة وبتواطؤ من جهات سياسية وأخرى تعمل في مجال السياح"، وذلك على خلفية ما بثته قناة اسرائيلية عن زيارة إسرائيليين لمنزل الشهيد الفلسطيني أبو جهاد بتونس، وظهورهم وهم يهتفون باسم" إسرائيل" والجيش الإسرائيلي.

كما دان اتحاد الشغل في بيان له التصريحات الإعلامية لوزير السياحة و"محاولته التغطية على ما حدث ويحدث في مجال التطبيع السياحي بالتهرّب ومغالطة الرأي العام"، مؤكداً رفضه تبرير التطبيع بتعللات الأزمة الإقتصادية وحاجة البلاد إلى تنمية سياحتها.

وطالب الاتحاد بتصور وطني واضح بخصوص الزيارة السنوية لمعبد الغريبة يجعلها مناسبة دينية بحتة تضمن حق اليهود في الزيارة، وتمنع في نفس الوقت الاختراقات الإسرائيلية والتطبيع مع هذا الكيان وتحترم السيادة الوطنية.

 

 
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مصدر الخبر: تونس ـ وكالات
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