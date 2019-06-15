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رقم الخبر: 255600 تاريخ النشر: حزيران 14, 2019 الوقت: 17:14 الاقسام: محليات  
روحاني خلال لقائه بوتين: الوضع في الشرق الأوسط يستلزم تعاوناً أكبر بين روسيا وإيران

روحاني خلال لقائه بوتين: الوضع في الشرق الأوسط يستلزم تعاوناً أكبر بين روسيا وإيران

اجتمع الرئيس الايراني حسن روحاني مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة شنغهاي في العاصمة القرغيزية بيشكك واجرى معه جولة من المباحثات.

وتباحث الرئيسان الايراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة شنغهاي بالعاصمة بيشكك اليوم الجمعة حول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية على راسها الاتفاق النووي الايراني والتصعيد الاميركي ضد ايران في المنطقة .
و اكد الرئيس الايراني حسن روحاني خلال اللقاء ، أن الوضع في الشرق الأوسط يستلزم تفاعلًا أكبر بين روسيا وإيران.
وقال روحاني: "يستلزم الوضع الحالي في المنطقة تفاعلًا أكبر بين بلدينا​​​. واضاف انه في ظل الظروف الحالية والتأثيرات الخارجية الخطيرة والحظر الخارجي المفروض فان الحاجة إلى التفاعل بين بلدان المنطقة، ولا سيما بين بلدينا، يصبح أكثر إلحاحًا مع كل يوم".
بدوره قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن العلاقات الروسية الإيرانية علاقات متعددة الأوجه في العديد من الاتجاهات، واصفاً النتائج التي تحققت في الحرب ضد الإرهاب في سورياً نجاحاً مشتركا لروسيا وإيران وتركيا.

 

 
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