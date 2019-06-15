في وقت صعّدت فيه ادارة ترامب من لهجتها تجاه أنقرة صرّح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الجمعة: إن أنقرة سترد بالمثل إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب شراء أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 الروسية.

ومن المتوقع أن تتسلم المنظومة الشهر المقبل

وكشف الوزير خلال مقابلة بثها التلفزيون التركي ردا على سؤال بشأن العقوبات الأمريكية المحتملة إذا اتخذت الولايات المتحدة أي إجراءات سلبية نحونا فسوف نرد بالمثل.

ونشب خلاف علني بين أنقرة وواشنطن منذ شهور بسبب شراء تركيا أنظمة إس-400 التي من المتوقع أن تتسلمها الشهر المقبل.

وقالت واشنطن إن هذا سيؤدي لفرض عقوبات أمريكية على تركيا وأرسلت خطابا تحذر فيه من أنها ستستبعد أنقرة من برنامج طائرات إف-35.

وتراجعت الليرة التركية أمام الدولار إلى 5.93 ليرة بعد هذا التصريح وهو أدنى مستوى لها في أسبوعين.

وقال جاويش أوغلو نحن مصرون فيما يتصل بمسألة أنظمة إس-400. لن نتراجع خطوة بغض النظر عن النتائج، مضيفا أنه من المستحيل إلغاء الصفقة.

ولا تلائم أنظمة إس-400 الأنظمة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي وتقول واشنطن إنها ستعرض للخطر طائرات إف-35 التي تعتزم تركيا أيضا شراءها.

واقترحت تركيا أن يشكل البلدان الحليفان مجموعة عمل لتقييم أثر أنظمة إس-400 لكنها لم تتلق ردا حتى الآن من الولايات المتحدة.

في سياق آخر صرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بأن بلاده جاهزة للعواقب السلبية المحتملة جراء شرائها لأنظمة "إس-400" الروسية.

وقال تشاووش أوغلو، يوم الجمعة، إنه سيكون لتركيا الإشراف المستقل الكامل على أنظمة "إس-400" أثناء استخدامها.

كما أكد استعداد أنقرة لاتخاذ إجراءات جوابية ضد واشنطن، إذا أقدمت على فرض عقوبات عليها.

وأضاف: "سترد تركيا على العقوبات الأمريكية، إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات سلبية تجاه أنقرة".

وحذرت الولايات المتحدة تركيا سابقا من أنها ستتخذ إجراءات ضدها في حال عدم تخليها عن شراء أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية.