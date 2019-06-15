هبطت بورصات دول الخليج (الفارسي) بنحو جماعي في نهاية تداولات الخميس، بسبب المخاوف من تعرض ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عمان.

وفي وقت سابق صباح الخميس، تعرضت ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عمان، لم تعلن عن تفاصيلهما أو الجهة المنفذة بعد.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الخاسرة مع هبوط مؤشرها الرئيس (تأسي) بنسبة 58ر1 بالمئة إلى 8941 نقطة، مدفوعاً بهبوط أسهم كبرى في قطاعات المصارف والبتروكيماويات.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة دبي بنسبة 15ر1 بالمئة إلى 2633 نقطة، وسط هبوط شبه جماعي للأسهم، تصدرها العقار والبنوك والاستثمار. فيما نزلت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 54ر0 بالمئة إلى 4963 نقطة، مع هبوط أسهم البنوك والطاقة والعقار، فيما قلص صعود سهم (اتصالات) من وتيرة تراجع السوق.

وهبطت بورصة مسقط بنسبة 1ر1 بالمئة إلى 3918 نقطة، مع تراجع أسهم (السوادي للطاقة) بنسبة 13ر5 بالمئة و(إسمنت عمان) بنسبة 07ر4 بالمئة و(ريسوت للإسمنت) بنحو 65ر3 بالمئة.

وفي الكويت، انخفض المؤشر الأول بنسبة 1 بالمئة إلى 6390 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام بنحو 66ر0 بالمئة إلى 5853 نقطة.

ونزلت بورصة قطر بنسبة 1 بالمئة إلى 10515 نقطة مع انخفاض أسهم (قطر الوطني) بنسبة 3ر4 بالمئة و(الريان) بنسبة 41ر2 بالمئة و(بروة) بنسبة 36ر0 بالمئة و(صناعات) بنحو 17ر0 بالمئة.

وهبطت بورصة البحرين بنسبة 14ر0 بالمئة إلى 1448 نقطة، مع تراجع أسهم (جي أف اتش) بنسبة 75ر3 بالمئة و(الأهلي المتحد) بنسبة 35ر0 بالمئة.

في المقابل، ارتفعت بورصة مصر وحيدة مع صعود مؤشرها الرئيس (إيجي أكس 30)، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 16ر0 بالمئة إلى 14180 نقطة، وسط عمليات شرائية للمؤسسات العربية والأفراد المحليين.

واستقرت بورصة الأردن دون تغيير عند مستويات 1812 نقطة، وسط تفاوت في أداء أسهمها القيادية.