أكد محافظ البنك المركزي الايراني، عبدالناصر همتي، بأن أياً من الأسس الاقتصادية المحددة لسعر العملة الصعبة لم تتغير.

وأوضح همتي، في تصريح صحفي في مطار تبريز (شمال غرب) مساء الخميس، بأن البلاد تمتلك احتياطيات جيدة من العملة الصعبة، وقال: إنني أعد المواطنين بأننا لا مشكلة لنا في تثبيت سعر العملة الصعبة. وأضاف: انه تم منذ بداية العام (العام الايراني بدأ في 21 آذار/ مارس) لغاية الآن توفير 5ر9 مليار دولار لسلع الواردات.

وأشار همتي الى تصريحات قائد الثورة الاسلامية خلال استقباله رئيس وزراء اليابان حول عدم التفاوض مع أميركا حيث حاول البعض التأثير على سوق العملة الصعبة ورفع سعر الدولار، واعتبر سعر الحوالة بأنه المهم والحاسم، وقال: ان سوق العملة الصعبة سيبدأ بسعره الحقيقي يوم السبت.