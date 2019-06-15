|رقم الخبر: 255593
|تاريخ النشر: حزيران 14, 2019
|الوقت: 15:43
|الاقسام: اقتصاد
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توليد 5ر10 ألف ميغاواط كهرباء بواسطة المحطات الكهرومائية للبلاد
أعلن مدير مركز إدارة محطات الكهرومائية الايرانية، ان توليد الكهرباء من هذه المحطات سيتخطى 5ر10 ألف ميغاواط هذا العام على ضوء موسم الأمطار المناسب التي شهدته البلاد.
وأوضح فريد استيري، في تصريح له يوم الخميس، ان المحطات الكهرومائية ومنذ 20 مارس/ آذار الفائت أنتجت أكثر من 8ر10 مليار كيلوواط ساعة. ولفت الى أن أغلبية المحطات الكهرومائية قيد الإنشاء باتت جاهزة للتدشين.
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