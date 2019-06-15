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رقم الخبر: 255593 تاريخ النشر: حزيران 14, 2019 الوقت: 15:43 الاقسام: اقتصاد  
توليد 5ر10 ألف ميغاواط كهرباء بواسطة المحطات الكهرومائية للبلاد

توليد 5ر10 ألف ميغاواط كهرباء بواسطة المحطات الكهرومائية للبلاد

أعلن مدير مركز إدارة محطات الكهرومائية الايرانية، ان توليد الكهرباء من هذه المحطات سيتخطى 5ر10 ألف ميغاواط هذا العام على ضوء موسم الأمطار المناسب التي شهدته البلاد.

وأوضح فريد استيري، في تصريح له يوم الخميس، ان المحطات الكهرومائية ومنذ 20 مارس/ آذار الفائت أنتجت أكثر من 8ر10 مليار كيلوواط ساعة. ولفت الى أن أغلبية المحطات الكهرومائية قيد الإنشاء باتت جاهزة للتدشين.

 

 
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