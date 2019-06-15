توليد 5ر10 ألف ميغاواط كهرباء بواسطة المحطات الكهرومائية للبلاد أعلن مدير مركز إدارة محطات الكهرومائية الايرانية، ان توليد الكهرباء من هذه المحطات سيتخطى 5ر10 ألف ميغاواط هذا العام على ضوء موسم الأمطار المناسب التي شهدته البلاد.