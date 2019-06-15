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رقم الخبر: 255592 تاريخ النشر: حزيران 14, 2019 الوقت: 15:03 الاقسام: ثقافة وفن  
الايراني «أطفال الجنة» يفوز بجائزة أفضل فيلم بمهرجان بريطاني

الايراني «أطفال الجنة» يفوز بجائزة أفضل فيلم بمهرجان بريطاني

فاز الفيلم الايراني القصير «اطفال الجنة» (بجه هاي بهشت) للمخرج اميرمسعود سهيلي بجائزة افضل فيلم من مهرجان «Eurasian» الدولي في بريطانيا.

وانطلقت فعاليات المهرجان في السادس من يونيو الجاري واستمرت حتى العاشر منه في لندن.

ويحكي «اطفال الجنة» قصة عشق طفلين الى السينما وصورت مشاهده في اندونيسيا.

يذكر ان الفيلم سبق ان شارك في مهرجانات عديدة اهمها مهرجان «ICFF» الدولي لأفلام الاطفال في الهند ومهرجان «مديا ويو" للافلام القصيرة في المجر ومهرجان «Dieciminuti» الدولي للأفلام القصيرة بإيطاليا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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