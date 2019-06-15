أكد خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله سيد أحمد خاتمي، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يعلم أن لا قدرة له على مواجهة ايران.

ان آية الله سيد أحمد خاتمي قال في خطبة الجمعة اليوم في طهران، ان الاسبوع الماضي كان أسبوعاً مزدحماً بالسياسة الخارجية حيث كان لقاء رئيس وزراء اليابان الذي زار ايران بعد اربع عقود كان أهمها.

ولفت خطيب جمعة طهران إلى أن الرئيس الأمريكي ليس لديه القدرة على مواجهة نظام الجمهورية الاسلامية والحق، منوهاً إلى أن جواب قائد الثورة الاسلامية على اعادة التفاوض النووي قائم على مبدأ "لا يُلْدَغُ المؤمِنُ مِن جُحْرٍ مَرّتَين".

وأوضح آية الله سيد أحمد خاتمي أن من يدقق في تصريحات ترامب والمسؤولين الامريكيين لا يرى فيها أي صدق، منوهاً إلى تصريحات ترامب عقب لقاء رئيس وزراء اليابان مع قائد الثورة الاسلامية، قائلاً، ان ترامب يسعى للحصول على أصوات في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف، ان اصوات ترامب في الانتخابات مرتبطة في أن يدفع ايران مجدداً إلى طاولة المفاوضات ولكنه سيأخذ هذه الامنية معه إلى القبر.

وبيّن خطيب جمعة طهران أن بصمات السعودية موجودة أينما كان هناك قتل للبشر ونهب في العالم، قائلاً، ان السعودية قتلت اكثر من 50 ألف شخص في اليمن.

ولفت آية الله سيد أحمد خاتمي إلى ان المجلس العسكري السوداني يقتل المتظاهرين بدعم سعودي اماراتي ويلقي بهم في نهر النيل.