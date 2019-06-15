|رقم الخبر: 255590
|تاريخ النشر: حزيران 14, 2019
|الوقت: 15:03
|الاقسام: ثقافة وفن
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«الهدية» يترشح لنيل جائزة مهرجان «Walthamstow»
يشارك الفيلم الايراني القصير «الهدية» (بيشكش) للمخرج بختيار خليلي في مهرجان «Walthamstow» الدولي في بريطانيا.
وترشح الفيلم لنيل جائزة أفضل فيلم من قسم الافلام الروائية للمهرجان.
وسيقام المهرجان بدورته العاشرة في يومي الخامس عشر والسادس عشر من يونيو الجاري في لندن.
ويتنافس في المهرجان افلام روائية ووثائقية وتجريبية وانيميشن من شتى انحاء العالم.
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