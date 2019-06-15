وترشح الفيلم لنيل جائزة أفضل فيلم من قسم الافلام الروائية للمهرجان.

وسيقام المهرجان بدورته العاشرة في يومي الخامس عشر والسادس عشر من يونيو الجاري في لندن.

ويتنافس في المهرجان افلام روائية ووثائقية وتجريبية وانيميشن من شتى انحاء العالم.